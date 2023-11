Ecco le domande più frequenti che gli automobilisti fanno all’Intelligenza Artificiale

_Cambiamenti nelle normative del traffico, sicurezza stradale, manutenzione del veicolo, guida in condizioni specifiche, licenze pratiche e, in particolare, il parcheggio sono tra le richieste più

frequenti._

Sono sempre di più i dubbi quotidiani che perseguitano milioni di automobilisti italiani, tra nuove misure del traffico, restrizioni alla guida in alcune città e soprattutto la spesso difficile impresa di trovare un parcheggio. Tuttavia, grazie al rapido avanzamento della

tecnologia, sta diventando sempre più comune tra i conducenti utilizzare l’Intelligenza Artificiale per risolvere i dubbi che sorgono durante la guida.

Secondo i dati forniti da https://parclick.it, la principale piattaforma di prenotazione di parcheggi online in Europa con oltre tre milioni di utenti attivi, i temi che generano un maggior numero di ricerche nelle diverse piattaforme di Intelligenza Artificiale sono le norme del traffico, la sicurezza stradale, la manutenzione del veicolo, la guida in condizioni specifiche e le licenze o le pratiche legate alla guida.

Un’altra situazione che genera molta incertezza tra gli automobilisti è il parcheggio.

In questo contesto, alcune delle domande più frequenti riguardano i parcheggi pubblici o come trovare un parcheggio in luoghi affollati. Gli utenti cercano spesso informazioni sulle restrizioni

alla sosta, consigli per parcheggiare o tecnologie di parcheggio.

Questi dubbi non sorprendono se si considera che, secondo uno studio diParclick.it [1], il 25% del tempo di guida viene trascorso alla ricerca di parcheggio e che il 39% dei veicoli in movimento durante i picchi di traffico sta cercando parcheggio.

Come già menzionato, alcune delle domande più riferimento alle restrizioni che riguardano il parcheggio. Secondo l’Intelligenza Artificiale, le multe più comuni si verificano quando in zone vietate, come attraversamenti pedonali o aree di carico e scarico, superare il tempo consentito o bloccare il passaggio ad altri veicoli.

Per questo motivo, Parclick.it [1] condivide alcuni consigli utili per parcheggiare correttamente:

– Leggere i segnali.

– Controllare le linee sull’asfalto.

– Rispettare le normative locali sul parcheggio.

– Evitare di ostacolare il traffico.

– Non parcheggiare in zone di carico e scarico.

– Utilizzare sempre i parcheggi designati.

– Tenere in considerazione le zone riservate ai residenti.

– Osservare i limiti di tempo.

– Mantenere i permessi ben visibili.

Ester Stivelli, Squad Lead di Parclick, ha dichiarato:_ __”Parcheggiare può diventare un vero incubo, soprattutto quando ci si reca in una zona particolarmente affollata. In questi casi applicazioni come Parclick svolgono un ruolo fondamentale, dato che permettono di prenotare un posto auto in qualsiasi momento, evitando lo stress di girare a vuoto inattesa che se ne liberi uno, e di modificare la prenotazione con pochi semplici passi. Il tempo di ognuno di noi è prezioso e riappropriarsene per impiegarlo come preferiamo non ha prezzo.”_

Su Parclick

Parclick.it [1] è l’app [2] e il sito di riferimento in Italia per la prenotazione di parcheggi online che mette in contatto, velocemente e al prezzo più competitivo sul mercato, gli automobilisti con i posti auto disponibili. Fondata nel 2011 da Luis París e Iván Rodríguez, è nata

con l’obiettivo di trasformare il modo in cui gli automobilisti parcheggiano, rendendo più accessibili città, aeroporti e stazioni ferroviarie. Parclick è la piattaforma completa con la più grande

copertura europea. È presente in 240 città europee, ha 1.800 parcheggi in Europa (1.330 nelle città, 290 negli aeroporti, 140 nelle stazioni ferroviarie e 40 nei porti) e fino a 450 parcheggi in Italia (130 a

Roma, 90 a Milano, 45 a Napoli, 35 a Firenze, 30 a Palermo, 20 a Veneziae il resto in zone strategiche della Penisola). A oggi Parclick è riuscita a migliorare la vita di oltre un milione di utenti offrendo un servizio completo di prenotazione di parcheggio online.

