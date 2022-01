Ecco JustSpeed, fibra ultraveloce con offerta “trasparente”

Il 15 aprile 2021 è entrato nel mercato JustSpeed, un brand dedicato ai privati che vogliono navigare su Internet in modo “ultraveloce” utilizzando la fibra ottica FTTH. Grazie a questa peculiarità, la velocità di connessione può raggiungere i 2.5 Gigabit al secondo in download e i 300 Megabit al secondo in upload. JustSpeed è un marchio del Gruppo Linkem SpA ed è stato messo a punto con un obiettivo chiaro: consentire una navigazione veloce, senza fronzoli aggiuntivi, ad un costo contenuto. Infatti, la tariffa standard di è 29,90€ e si abbassa a 19,90€ per i primi sei mesi con la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento in pochi semplici clic. Insomma, una proposta che si presenta particolarmente vantaggiosa per coloro che non vogliono rinunciare né alla trasparenza né alla velocità.

JustSpeed: fibra ultraveloce a casa tua

La caratteristica principale dell’offerta di JustSpeed è rappresentata dalle elavatissime prestazioni accompagnate dall’assenza di costi nascosti. La tecnologia FTTH consente di portare Internet direttamente nelle case dei clienti, senza barriere di tipo strutturale. La proposta del marchio di casa del Gruppo Linkem SpA con una velocità di navigazione fino a 2.5 Gb/s per il download e fino a 300 Mb/s per l’upload, è incentrata sulle necessità dei consumatori più esigenti, come gamer e appassionati di streaming, e delle case con molti dispositivi connessi. L’acronimo FTTH sta a significare “Fiber To The Home”, ossia il fatto che il cavo della fibra arriva direttamente a casa del cliente.

Offerta JustSpeed: primi sei mesi a 19,90€

Oltre alle ottime prestazioni, JustSpeed propone un’offerta particolarmente competitiva. I costi dell’offerta sono chiari e trasparenti. L’abbonamento Speed Power Special Promo ha un costo di 29,90 euro al mese Iva inclusa e si abbassa a 19,90 euro per i primi sei mesi. Oltre al servizio offerto sulla rete Internet, compreso nel prezzo è inclusa anche l’assistenza clienti. Due parole chiave per definire il servizio? Affidabilità e trasparenza. Non ci sarà alcuna sorpresa in fattura perché le condizioni contrattuali non lasciano spazio ad equivoci. In pochi semplici clic si potrà ricevere il modem Speed Box in comodato d’uso, il servizio di installazione ad opera di un tecnico qualificato e assistenza dedicata 7 giorni su 7.

La copertura di JustSpeed: un dato in costante crescita

La copertura si può verificare comodamente online sul sito JustSpeed.it tramite un servizio messo a disposizione dall’operatore. L’operazione è semplice e richiede pochi secondi, perfetta anche per coloro che non possiedono particolari competenze tecniche. Per controllare se la propria area è coperta dalla Rete basta inserire i dati del Comune e dell’indirizzo di residenza. E se la zona non risultasse ancora coperta dalla connessione JustSpeed? La crescita delle aree coperte sul territorio italiano è un obiettivo importante del brand. Di conseguenza, se la zona in esame dovesse risultare priva di copertura, ci sarà la possibilità di fare clic sul pulsante “Avvisami” che permetterà agli utenti di essere ricontattati quando ci sarà un’estensione della copertura. Questo potrebbe avvenire presto, visto che l’Italia già nel 2021 ha dimostrato un ottimo potenziale di crescita in termini di copertura della fibra ottica.

JustSpeed: il connubio tra trasparenza e alte prestazioni

Dalle prime recensioni del servizio JustSpeed emerge come gli utenti non apprezzino solo la velocità della rete, ma anche la trasparenza dell’offerta. Infatti, il marchio JustSpeed rispetta in pieno tutte le clausole che vengono stabilite all’interno del contratto. Il prezzo del servizio è accessibile, i dati contrattuali sono chiari e non lasciano spazio ad alcun tipo di incomprensione. È questo quello che evidenziano gli utenti nel loro servizio in rete. Inoltre, l’obiettivo di allargare la copertura, che oggi si estende oltre i 2.100 comuni farà sì che si possa ampliare ulteriormente il bacino di utenza del servizio in modo costante con un’evoluzione progressiva già nei primi mesi del 2022.