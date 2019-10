Ecco il programma della sesta edizione del “Trieste coffee festival”

Dal 27 ottobre al 3 novembre Trieste sarà attraversata dal profumo del caffè in ogni sua forma: scopri tutte le declinazioni del caffè che saranno protagoniste al prossimo “Trieste coffee festival”.

E’ stata presentata stamane in Municipio la sesta edizione del “Trieste coffee festival” dall’assessore comunale alle Attività Economiche Serena Tonel e da Fabrizio Polojaz, Presidente dell’Associazione Caffè Trieste e titolare della torrefazione Primo Aroma. Il Festival si svolgerà da domenica 27 ottobre a domenica 3 novembre in piazza della Borsa, in una struttura realizzata appositamente con container come quelli che trasportano i sacchi di caffè. Il presidente Polojaz ha sottolineato lo scopo del Festival che vuole contribuire a una sempre più corretta “cultura del caffè”, svelare i segreti della celebre bevanda e promuovere il consumo consapevole di caffè di qualità attraverso una serie di iniziative legate alla storia, alle caratteristiche e alle modalità di preparazione. Ed è incentrato sul profondo legame tra la bevanda e la città, che dura da oltre 300 anni. Un legame fatto di storia, economia, usi e tradizioni e che permette di definire Trieste la “Capitale del Caffè”.

Laboratori per bambini

Grazie a Trieste per i bambini, che ha coordinato realtà formative e associazioni, il Festival vede molti appuntamenti e laboratori dedicati ai più piccoli. Lunedì 28 ottobre, alle ore 16.30, si inizia con Kaffeepause! laboratorio bilingue italiano-tedesco organizzato dal Goethe-Zentrum Triest. Le insegnanti del Goethe accoglieranno i bambini con un piccolo lavoretto da costruire insieme e la lettura di una storia in tedesco alla scoperta della celebre leggenda delle capre saltellanti che mille anni fa scoprirono l’effetto del caffè in Etiopia. Il laboratorio, dedicata ai bambini dai 5 agli 8 anni, è aperto a un massimo di 15 bambini.

Martedì 29 ottobre, alle 10 e mercoledì 30 ottobre, alle 11.30, l’Associazione “Le Nuove Vie della Seta”, propone Alla scoperta del Kafei un laboratorio bilingue italiano-cinese alla scoperta della storia della celebre bevanda e delle parole chiave del mondo del caffè. I laboratori, dedicati ai ragazzi delle Scuole Medie e Superiori e già promossi presso le scuole nelle passate settimane hanno riscosso grande successo ed al momento risultano già completi. Sempre martedì 29 ottobre, alle 16.30, si terrà il laboratorio proposto dall’Associazione MiniMu, dedicato ai bambini in età scolare, dai 6 ai 10 anni, aperto a un massimo di 15 bambini e incentrato sulla scoperta della pianta del caffè. Mercoledì 30 ottobre, alle ore 10, l’Associazione Giocomondo, propone il laboratorio in inglese Around the world in a cup of coffee. Il laboratorio, dedicato ai bambini in età scolare, dai 6 ai 10 anni, aperto a un massimo di 15 bambini. Infine, sabato 2 novembre, alle ore 16, Nati per Leggere propone Un caffè #abassavoce con letture animate per famiglie e bambini a tema caffè.

Tutti i laboratori sono gratuiti, previa prenotazione a: lab@triestecoffeefestival.it con indicazione di: nome, cognome, età del bambino, nome e cognome e recapito cellulare dell’adulto responsabile. Le richieste verranno accolte sino a esaurimento delle disponibilità.

Incontri sul Mondo del Caffè

Il primo appuntamento “Caffè Verde in un Libro” è in programma martedì 29 ottobre alle ore 18. Prendendo spunto da “Caffe Verde in un libro”, un manuale adatto a professionisti e semplici curiosi, un vero e proprio viaggio nella conoscenza del caffè dal punto di vista del coltivatore, il giornalista di settore Gianni Pistrini intervista Alberto Polojac, titolare di Imperator e Bloom Coffee School e autore insieme a Andrej Godina del volume, su botanica, Paesi di origine, lavorazione, trasporto e certificazioni del caffè crudo. Il secondo appuntamento, Cupping App By Demus, è in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 18 ed è incentrato sulla presentazione di un’innovativa app con cui tutti possono diventare più esperti nella degustazione del caffè. Suddivisa in cinque aree tematiche (esame visivo, olfattivo, gustativo, tattile e retrogustativo), la app permette infatti di valutare un caffè secondo gli standard SCA – Specialty Coffee Association ed è quindi di supporto sia ai semplici appassionati sia agli esperti. A presentarla, Giovanni Bortoli di Demus, l’azienda che l’ha ideata.

Giovedì 31 ottobre, doppio appuntamento. Si inizia alle ore 16 con la conferenza Dalla Piantagione al Barista in cui il Coffee Expert di Torrefazione Goriziana Caffè, Ivo Filigi, illustra il percorso – che inizia dalla coltivazione, passa per un’attenta tostatura effettuata da professionisti e prosegue con un’estrazione che rispetta standard ben definiti – che se perseguito consente di certificare un caffè come “Specialty Coffee”, garantendo non solo un prodotto finale di altissima qualità ma anche importanti opportunità economiche e culturali per tutta la filiera. Alle 18 l’evento Sapori del Carso – Okusi Krasa. Il caffè quest’anno è infatti l’ “ingrediente” protagonista della nota manifestazione enogastronomica promossa da SDGZ-URES Unione Economica Regionale Slovena, che riunisce trattorie, negozi di alimentari, panifici e pasticcerie del Carso attorno a prodotti tradizionali e nuove idee culinarie create per l’occasione. Durante l’appuntamento alcuni dei ristoratori partecipanti alla kermesse in corso dal 19 ottobre al 10 novembre presenteranno alcune delle loro proposte speciali.

Venerdì 1 Novembre l’appuntamento è alle ore 18 con l’incontro Tostatura in un Libro, la presentazione del primo manuale italiano per tostare il caffè al meglio. Fabrizio Polojaz, Presidente dell’Associazione Caffè Trieste, intervista Massimo Barnabà, coautore con Andrej Godina del volume, e aiuta il pubblico a comprendere gli strumenti teorici e le attività pratiche al centro della tostatura. L’ultimo incontro, I segreti della Moka, è previsto sabato 2 novembre, alle ore 18. La Moka è tutt’ora lo strumento più adoperato dagli italiani per preparare il caffè a casa propria. Lucio del Piccolo mostra i principali trucchi per preparare un ottimo caffè, migliorandone il gusto e l’aroma.

Tutti gli incontri sono gratuiti. È consigliata la prenotazione via email a eventi@triestecoffeefestival.it. L’ingresso è consentito fino all’esaurimento posti in sala.

Incontri su estetica e cura della persona

Torna anche quest’anno l’iniziativa Bellezza al Caffè proposta da Lotus Beauty & Relax, con un doppio evento: mercoledì 30 ottobre e sabato 2 novembre alle ore 14.30. Il tema sarà un “tocco di caffè sulle mani”, ovvero il caffè sarà al centro di semplici trattamenti da poter replicare poi a casa: scrub, maschere detox, massaggi… Le iniziative sono gratuite e aperte a 15 persone per volta su prenotazione obbligatoria via email a info@esteticalotus.com. Inoltre, in occasione del Trieste Coffee Festival, presso i saloni Lotus e Lotus city ai clienti verranno proposti tre rituali beauty per rilassare, depurare e rigenerare.

Le “botteghe del caffè”

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre, sono in programma le giornate “clou” della manifestazione: dalle 10 alle 20 gli spazi di Piazza Borsa diventano Botteghe del Caffè con i corner espositivi di Torrefazione Primo Aroma, Guatemala Torrefazione Caffè, Torrefazione Caffè San Giusto e Qubik – Vidiz & Kessler che illustreranno i loro diversi tipi di caffè di qualità e presenteranno le loro specialità, spiegandone le origini, i metodi di tostatura e i diversi tipi di preparazione cui si prestano.

La “Capo in B” Championship

Immancabile l’appuntamento conclusivo del Festival: l’ormai celebre gara tra i baristi del territorio per il miglior “cappuccino in bicchiere”, uno dei caffè preferiti dai triestini, in programma domenica 3 novembre, dalle ore 16. La competizione, realizzata in collaborazione con la FIPE di Trieste, prevede la valutazione dei caffè da parte di una giuria di esperti che analizzeranno l’aspetto visivo, le proporzioni tra caffè e schiuma e il gusto delle preparazioni, che dovranno essere realizzate in un tempo massimo di 5 minuti, dando prova di abilità manuale e spirito artistico.