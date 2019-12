Ecco come sarà il nuovo Napoli di Gattuso

Adesso il Napoli punta tutto sull’ex Milan per sanare una frattura molto profonda tra la squadra e la società e per risolvere le incomprensioni di uno spogliatoio a pezzi dopo l’ammutinamento dello scorso novembre, quando i giocatori lasciarono il ritiro imposto dalla società dopo il pareggio contro il Salisburgo. Riuscirà Gattuso a riportare il Napoli nelle posizioni che più gli competono in Serie A e a svoltare una stagione che sembra ormai compromessa? E quali novità porterà con se?

Così in campo

Si dobvrebbe trattare di 4-3-3 il modulo tanto voluto dalla squadra. Il tecnico calabrese dovrebbe far aumentare il minutaggio ad Hysaj sulla corsia di sinistra visto il vuoto lasciato da Ghoulam mentre la rivoluzione vera arriverà a centro campo, dove Elmas e Ruiz agiranno da mezzali a protezione di un Allan più arretrato in posizione di regista, vero perno ed innovazione del gioco di Gattuso. Davanti verrebbe promosso al rango di titolare Zielinski sull’out di sinistra, mentre Lozano dovrebbe tornare ad agire da ala (suo ruolo naturale) mentre Milik e Llorente si alterneranno come punte centrali.

Mercato