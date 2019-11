Eccellenze enogatronomiche in Toscana

Enogastronomica: arriva in Toscana dal 6 all’8 dicembre la kermesse di che si occupa di buon cibo a 360 gradi.

Le eccellenze toscane e italiane saranno in vetrina a ‘Enogastronomica’, rassegna che diventa annuale e che è in programma dal 6 all’8 dicembre alla Fortezza da Basso di Firenze. Tre giorni di mostra mercato con 22 cooking show, masterclass e workshop: oltre 100 i produttori, nove chef e 13 pizzaioli pronti a cucinare per i visitatori. Ed ancora numerosi esperti nelle sale degustazione per scoprire i vini piu’ interessanti del panorama enologico toscano. L’evento, giunto alla sua settima edizione, nato dopo l’esperienza della ‘Biennale’, e’ organizzato da Confesercenti Firenze.

“La rassegna – ha detto il direttore generale di Confesercenti Firenze Alberto Marini – contiene diverse novita’ rispetto all’edizione principale, tra cui il cambio del nome: ‘Biennale’ diventa ‘Enogastronomica’ perche’ l’evento e’ destinato a ripetersi anno dopo anno. Inoltre c’e’ una compagine diversa a livello organizzativo: oltre a Confesercenti, ci sono Cia Toscana Centro, Legacoop Toscana, Consorzio Vino Chianti, Fisar Firenze”, che hanno reso possibile la manifestazione insieme al lavoro di “Regione Toscana, Camera di commercio di Firenze, Comune di Firenze e Metrocitta’”. ‘Enogastronomica’, ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, “sta diventando un vero e proprio punto di riferimento, e’ una grande occasione di promozione e valorizzazione della Toscana”.

L’assessore regionale alle Attivita’ produttive Stefano Ciuoffo ha sottolineato il “sostegno al settore, che e’ rilevante per il nostro territorio”, l’assessore al commercio del Comune di Firenze Federico Gianassi ha osservato “l’unione di forze” nell’organizzare la kermesse.