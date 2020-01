E’ violento contro la fidanzata incinta, fermato un 17enne.

Ma seccondo le indagini le sue percosse duravano da oltre un anno.

Ha percosso la compagnia ripetutamente per mesi, ripetutamente, non cutrandosi neanche della gravidanza della ragazza. Il 17enne è stato fermato e meso in un carcere minorile in provincia di Cagliari. Secondo le indagini dei carabinieri il ragazzo viuveva assieme alla ragazza ed ai supi genitori, anch’essi vittime delle violenze del ragazzo. “In occasione di alcune visite mediche cui la ragazza si era sottoposta – spiegano dalla squadra mobile – l’indagato aveva anche minacciato il personale sanitario, inducendo la ragazza ad interrompere la visita medica”.