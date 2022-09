E’ morto stamane Luigi Romano, l’operaio della Eugea Mediterranea rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro

Giovedì 15 settembre 2022 – I sanitari del Cardarelli di Napoli, dov’era stato trasferito dopo il grave incidente sul lavoro nello stabilimento della Eugea Mediterranea di Lavello, hanno tentato in mattinata per ben due volte di rianimarlo. Tutto inutile.

Luigi Romano, 36 anni, sposato con due figli, non ce l’ha fatta.

Il 13 settembre scorso, mentre lavorava fu investito da un forte getto di vapore. Subito soccorso, fu trasportato in eliambulanza all’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza.

Per la gravità delle ustioni riportate, fu trasferito al ‘Cardarelli’ di Napoli. (VEDI)

Nella stessa giornata, nello stabilimento della Eugea Mediterranea, azienda di lavorazione, conservazione e commercializzazione di frutta ed ortaggi, si verificò un altro incidente: una lavoratrice fu investita da un muletto, subendo per fortuna ferite non gravi.