E’ stato constatato poco dopo l’arrivo all’ospedale Niguarda di Milano il decesso dell’operaio di 63 anni (e non circa cinquanta come inizialmente riferito) schiacciato oggi pomeriggio dalla benna di un escavatore in un cantiere a Novate Milanese.

L’uomo era già in arresto cardiaco all’arrivo del personale del 118 che lo ha trasportato al Niguarda tentando di rianimarlo.