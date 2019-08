È morta il premio Nobel per la letteratura Toni Morrison

È morta in un ospedale di New York Toni Morrison, premio Nobel per la letteratura nel 1993. Morrison nel 1988 aveva vinto il Pulitzer con Beloved.

Morrison era nata da una famiglia operaia di Lorain, in Ohio, nel 1931. Era stata una lettrice insaziabile sin da piccola. Il padre l’ha cresciuta raccontandole le storie della tradizione afroamericana, cruciali per la sua scrittura da adulta.

Dopo aver studiato alla Howard, si è dedicata all’insegnamento in diversi atenei. Si è sposata con un architetto giamaicano, Harold Morrison, da cui ha avuto due figli.

In seguito, si è separata e li ha cresciuti da sola a New York, dove arriva intorno alla metà degli anni Sessanta. Nella Grande Mela inizia a lavorare per una casa editrice, la Random House.

Il suo debutto letterario avviene quando, ormai, ha più di 40 anni. Nel 1970 pubblica L’occhio più azzurro, la storia di una bambina nera, cresciuta in povertà, che sogna si assomigliare ai bianchi. Inizia così l’esplorazione del tema dell’identità.

Parlando della sua vocazione letteraria, Morrison era solita dire che: “Essere una scrittrice nera non è un brutto posto da cui scrivere. Non limita la mia immaginazione, la espande”.