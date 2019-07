Ieri notte ci sono stati due raid intimidatori nel Rione Sanità, dove nel 2015 è stato ucciso Genny Cesarano.

La notte scorsa, nel rione Sanità a Napoli ci sono stati due raid, due stese come direbbero i camorristi. Una delle due proprio nella piazza dove il 6 settembre 2015 è stato ucciso Genny Cerano.

I raid intimidatori sono avvenuti tra via Villari e vico Lammatari. Complessivamente, sono stati esplosi diciassette colpi di arma da fuoco. 13 bossoli sono stati ritrovati in vico Lammatari, mentre 4 fori sono stati ritrovati in un balconcino.

Solo qualche giorno fa, si erano verificati altri due raid. Attualmente la Polizia sta indagando per capire quale clan sia dietro alle sparatorie.

Inoltre, ieri sera in vico Paradiso alla Salute di Napoli è stata segnalata un’altra esplosione da arma da fuoco. L’arma utilizzata savrebbe un bossolo calibro 9X21.