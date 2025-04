Due incidenti in pochi minuti provocano disagi per le vie..

Due incidenti stradali si sono verificati in rapida successione, causando disagi alla circolazione in direzione di Latina. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo della Polizia Stradale di Aprilia, la situazione è stata prontamente normalizzata.

Il primo incidente ha avuto luogo ad Aprilia, presso lo svincolo per via Selciatella, dove tre autovetture si sono tamponate durante la fase di immissione. Sebbene non ci siano stati feriti gravi tra gli occupanti, l’evento ha causato rallentamenti e blocchi temporanei della viabilità.

Il secondo sinistro si è verificato al chilometro 29 della strada che collega Pomezia e Ardea. Anche in questo caso, le autorità sono intervenute rapidamente per ristabilire il normale flusso del traffico.

La Polizia Stradale di Aprilia ha coordinato le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti e ha garantito la sicurezza per gli automobilisti. Attualmente, la viabilità è tornata regolare su entrambi i tratti stradali interessati.