Due incidenti in contemporanea a Torino Sassi: motociclisti contro camion e auto, trasportati in ospedale Per entrambi la dinamica è da accertare Due incidenti che hanno visto come vittime motociclisti, entrambi trasportati all'ospedale Giovanni Bosco con politraumi ma non in pericolo di vita, sono avvenuti in contemporanea e a breve distanza l'uno dall'altro nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 11 aprile 2025. Nel primo caso, in lungostura Lazio, all'altezza del ponte Diga, una moto Suzuki si è scontrata con un camion, finendo a terra. Nel secondo caso, all'incrocio tra corso Casale e strada comunale di Superga, a scontrarsi sono stati una moto, anche in questo caso caduta, e un'auto. Su entrambi gli agenti della polizia locale stanno indagando sulla dinamica.