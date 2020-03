Due giovanissimi fermati in macchina con hashish e marijuana

I Carabinieri di Nocera Umbra hanno intensificato i controlli antidroga.

Intensificati i controlli antidroga da parte dei Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra. Nel corso di un mirato servizio, domenica notte, i militari hanno proceduto a fermare un’auto in via Garibaldi, nei pressi del centro storico. Alla guida un 20enne folignate, apparso subito in difficoltà all’atto del controllo. Con lui un giovane nocerino, appena maggiorenne. Dal veicolo fuoriusciva un forte odore di marijuana, segno evidente che i due ne fossero in possesso o ne avessero precedentemente fatto uso.

Nonostante i giovani cercassero di sviare i Carabinieri con delle scuse, questi hanno proceduto alla perquisizione di entrambi, nonché del veicolo, trovando 1,80 grammi di marijuana e una dose di hashish in un involucro di stagnola occultato nel portaoggetti dello sportello del conducente.

Per il ragazzo alla guida è scattata la segnalazione alla Prefettura di Perugia, con conseguente ritiro della patente. L’altro giovane, invece, è stato trovato in possesso di un coltellino con lama estraibile della lunghezza di 7 cm., oggetto per il quale, viste le circostanze di luogo e di tempo, era vietato il porto. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Spoleto.