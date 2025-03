Due giovani romani denunciati dalla Polizia durante una “trasferta criminale” a Isernia

Due giovani provenienti da Roma sono stati denunciati dalla Polizia di Stato dopo essere stati colti in flagrante mentre tentavano di commettere furti nel centro di Isernia. Gli agenti delle Volanti, allertati da una segnalazione al 113 riguardante la presenza di persone sospette in Piazza della Repubblica, hanno immediatamente individuato e fermato un uomo e una donna, entrambi con numerosi precedenti penali.

Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto diversi articoli di abbigliamento, sigarette elettroniche e cuffie, tutti risultati essere il frutto di furti effettuati nei negozi della zona. Inoltre, all’uomo è stata trovata una grossa forbice, nascosta addosso.

Entrambi i giovani, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso. L’uomo dovrà anche rispondere dell’accusa di porto di strumenti atti ad offendere.

La Divisione Anticrimine ha avviato le procedure per emettere un divieto di ritorno nella Provincia di Isernia per i due individui. Le indagini preliminari sono ancora in corso e gli indagati potranno esercitare i loro diritti difensivi di fronte all’Autorità Giudiziaria secondo le normative vigenti.