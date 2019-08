Due denunciati a Terracina

Il 22 agosto 2019, a Terracina (LT), i militari della stazione del luogo, a conclusione di attività investigativa, hanno identificato e deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà, un 45 enne del posto, per furto e ricettazione ed un 55 enne marocchino, responsabile di ricettazione. Nello specifico, il primo uomo è stato individuato quale responsabile del furto di due televisori led da 40 pollici, asportati rispettivamente il 17 e il 21 agosto dello scorso anno, da un supermercato di quel centro, mentre il secondo è stato sorpreso in possesso di entrambi gli apparecchi cedutigli dal prevenuto.

I Carabinieri sono riusciti a recuperare la refurtiva e a restituirla all’avente diritto.