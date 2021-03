Due cadaveri carbonizzati trovati in un’auto nel Ferrarese

Due cadaveri carbonizzati sono stati trovati ieri sera all’interno di un’auto a Rero di Tresignana (Ferrara). Sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco, dopo la segnalazione di una vettura in fiamme in un campo.

Spento il rogo dentro la macchina, una Volkswagen Polo, sono stati individuati i due corpi. L’auto risulta essere di un 64enne di Codigoro, del quale la famiglia aveva segnalato ieri sera la scomparsa, dicendo che si era allontanato insieme a un cugino, 70enne, affetto da gravi patologie. Tuttavia non è ancora stata fatta l’identificazione dei cadaveri. Sono in corso indagini.

È ntervenuto anche il pubblico ministero di turno alla Procura della Repubblica di Ferrara, Lisa Busato, che ha disposto che le salme vengano poste a disposizione per l’autopsia. Non sono infatti chiare le cause della morte. Gli accertamenti sono del reparto operativo del comando provinciale di Ferrara e dei nuclei operativi delle Compagnie di Copparo e Comacchio dei carabinieri, finalizzati a ricostruire i movimenti delle due persone e dell’auto e alla verifica della presenza di testimoni o immagini video che possano far luce su quanto successo.