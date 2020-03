Due arresti per droga e denaro in auto.

Sono stati sorpresi con la droga e il denaro frutto dell’attività di spaccio.

A seguito di un controllo, in un posto di blocco della guarda di finanza al casello autostradale di Nus, sono state arrestate due persone, con precedenti specifici. Erano in possesso di circa 159 grammi di cocaina, 15 grammi di eroina e 3,9 grammi di hascisc e di 2.500 euro in tagli da 50 euro. In una successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati ulteriori 51,6 grammi di hascisc, due bilancini di precisione, 3 coltelli e sostanza da taglio.