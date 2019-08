Duathlon a Pietravairano, I ed. della kermesse

Il regolamento della kermesse

La partecipazione alla competizione è riservata a coppie a staffetta con cambi liberi. C’è tempo per iscriversi fino all’otto settembre. Le coppie possono essere composte da podista/ciclista, ciclista/ciclista, podista/podista, specificando al momento dell’iscrizione la specialità di gara prescelta. L’evento, organizzato dall’associazione ‘ASD 4x Pietravairano’, con il patrocinio del Comune, si terrà il 15 settembre 2019 con partenza da piazza Salvo d’Acquisto alle ore 16,30. Negli ultimi dieci minuti di gara non sono previsti cambi fatta eccezione per forature e incidenti. La kermesse è aperta ai soli maggiorenni tesserati a vari enti di promozione sportiva convenzionati con il Coni per l’anno 2019, ma anche ai non tesserati per i quali verrà attivata, contestualmente all’iscrizione, una tessera giornaliera del CSAIn. Per quanto riguarda la lunghezza del percorso, varia dagli 800 metri per i podisti al chilometro e 400 metri per i ciclisti. I circuiti saranno chiusi al traffico. La manifestazione sarà scandita da musica e dalla voce di uno speaker sportivo.