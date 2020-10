Droga:scoperta a Molfetta centrale confezionamento,2 arresti

La Guardia di Finanza di Molfetta ha scoperto un laboratorio per il confezionamento di droghe leggere e ha arrestato in flagranza due persone sorprese mentre preparavano le dosi per la vendita al dettaglio.

Nel locale, un sottano in via San Marco non accatastato, sono stati ritrovati e sequestrati bilancini, bustine di cellophane e attrezzature per il confezionamento, oltre alla sostanza stupefacente, quantificata in 329 grammi di marijuana e 182 grammi di hashish.

I due presunti spacciatori, su disposizione della Procura di Trani, sono agli arresti domiciliari.