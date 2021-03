Droga: un arresto a Mazara del Vallo

Un giovane di 24 anni M.A. di Marsala è stato arrestato dai carabinieri a Mazara del Vallo nel trapanese.

E’ stato all’inizio fermato perché era fuori dal suo comune di residenza, senza un giustificato motivo come prevedono le restrizioni contro il Covid 19 in zona arancione. Durante una perquisizione i militari hanno trovato nascosti nel vano motore della sua auto 65 grammi di cocaina e 560 euro in contanti . Nella casa del giovane sono stati poi scoperti due kg di marijuana nascosti in un magazzino e 31 mila euro. All’indagato sono stati concessi gli arresti domiciliari.