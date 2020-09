Droga: scoperte piantagioni marijuana, un arresto

Scoperte dai carabinieri nel Torinese due piantagioni di marijuana. La prima coltivazione è stata individuata in un bosco a Pralormo: era dotata anche di un sistema di videosorveglianza a controllo remoto. Sono state messe sotto sequestro 202 piante, vari tubi di plastica per l’impianto d’irrigazione, 3 pompe per il tiraggio dell’acqua, 1 timer digitale per regolare il flusso dell’acqua, 2 batterie elettriche per auto, 1 pannello solare, 1 telecamera, con all’interno 2 SIM telefoniche, 1 apparato elettrico trasmettitore di immagini in WI-FI completo di 1 SIM telefonica.

La seconda piantagione era in Val di Chy (TO), dove è stato arrestato un italiano di 43 anni per detenzione ai fini di spaccio. Sono state sequestrate 16 piante di marijuana coltivate all’interno di un box rurale, dotato di un impianto di ventilazione e di illuminazione artificiale. A casa dell’uomo i carabinieri hanno sequestrato decine di barattoli di vetro contenenti 420 grammi di marijuana, alcune dosi di hashish ed ecstasy.