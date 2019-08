Droga nelle sigarette e in una scatola di scarpe

Arrestata 23enne perché aveva droga in un pacchetto di sigarette, nei pantaloni e nelle scarpe.

Trasportava droga in un pacchetto di sigarette, nei pantaloni e in una scatola di scarpe. I carabinieri hanno arrestato una 23enne che osservava la strada dall’atrio di un palazzo di Corso San Giovanni a Teduccio (Napoli) e si assicurava che nessun estraneo si avvicinasse prima di essere riconosciuto.

Un comportamento chiaramente strano che ha insospettito i carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale che, dopo una lunga osservazione, hanno deciso di intervenire.

In questo modo sono scattate le manette per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Carla Vito, una 23enne di Portici già nota alle forze dell’ordine.

La donna nascondeva in un pacchetto di sigarette una stecchetta di hashish e in tasca la somma contante di 45euro. Con ogni probabilità si tratta dei proventi dello spaccio. Nei suoi pantaloni i carabinieri hanno invece trovato 9 stecchette di hashish, per un peso complessivo di 80 grammi circa.

Considerando tutta la droga che aveva addosso, le forze dell’ordine hanno deciso di perquisire anche la sua casa. I militari hanno sequestrato un’altra stecchetta di hashish e una bustina contenente 3,40 grammi di marijuana. In questo caso, come nascondiglio era stata usata una scatola di scarpe.

La 23enne adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.