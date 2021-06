Droga: nascondeva in cucina 300 gr di marijuana, arrestato

– Aveva in casa circa 300 grammi di marijuana, in bilancino e materiale utile per il confezionamento. Un uomo di 52 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, dopo essere entrati nell’abitazione dell’uomo nell’ambito di un controllo, hanno trovato la droga nella cucina dell’appartamento. All’interno di un rustico attiguo all’abitazione del cinquantaduenne sono state trovate anche tre piante di cannabis indica alte circa 30 centimetri. La droga e il resto del materiale sono stati sequestrati.