Droga: mezz’etto di cocaina purissima in casa, arrestato da Ps

Un 45enne operaio aveva in casa ad Ancona mezz’etto di cocaina purissima in casa suddivisa in tre involucri, e materiale per confezionare le dosi. E’ stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Ancona. I poliziotti della Sezione antidroga hanno fermato l’uomo ieri pomeriggio, mentre usciva dal lavoro per ritornare a casa, e poi ne hanno perquisito l’abitazione dove c’erano anche contanti ritenuti provento di una fiorente attività di spaccio in città.

Visti i gravi indizi di reità emersi a suo carico, il 45enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura di Ancona, collocato agli arresti domiciliari in attesa del processo di convalida.