Droga: in auto con 118 grammi di cocaina, uomo arrestato

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia, a Matera, dopo che nella sua auto gli agenti hanno trovato 118 grammi di cocaina.

L’uomo, di Laterza (Taranto), già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nei dintorni della città lucana: la droga è stata trovata nel vano portaoggetti.

Gli agenti hanno trovato nelle tasche dell’uomo anche 1.170 euro in contanti, considerati provento dello spaccio. In un locale dell’azienda per la quale lavora, sono stati sequestrati materiali utili per confezionare le dosi di droga. L’arresto dell’uomo è stato convalidato dal gip, che ha disposto la detenzione domiciliare.