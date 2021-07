Droga: hascisc, cocaina e marijuana in casa,pusher arrestato

Nell’auto e in alcune abitazioni di Ascoli nella disponibilità di un 33enne, la polizia ha rinvenuti e sequestrato oltre 650 gr di hashish, 85 gr di cocaina e circa 5 grammi di marjuana. Lo hanno scoperto gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Ascoli Piceno durante i controlli seguiti a una cessione di cocaina notata dagli investigatori in centro ad Ascoli.

Il 33enne, con precedenti di polizia per detenzione di stupefacenti, è stato arrestato.

Negli ultimi tempi la polizia ha intensificato i servizi anti-droga, in considerazione del fatto che il venir meno di molte delle restrizioni anti-Covid avrebbero sicuramente riattivato lo spaccio in strada. Ieri gli agenti, in pieno centro, hanno notato uno scambio furtivo tra due persone, ipotizzando una cessione di droga. Alcuni operatori hanno seguito l’acquirente, altri poliziotti si sono concentrati sul pusher: recuperata la droga acquistata, alcuni involucri contenenti cocaina, è scattato l’arresto in flagranza dello spacciatore. L’acquirente invece è stato segnalato al servizio tossicodipendenze della locale Prefettura. Dalle successive perquisizioni in auto e abitazioni è saltato fuori il resto dello stupefacente. Durante le fasi investigative, gli agenti si sono avvalsi dell’intervento di personale del Corpo dei Vigili del Fuoco per accedere in uno degli immobili perquisiti.