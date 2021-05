Droga, guida furgone con dentro oltre un kg di cocaina

Muratore, ma anche spacciatore. I carabinieri della compagnia di Urbino hanno arrestato l’altro ieri un macedone 22enne, sorpreso con 1 kg e 350 grammi di cocaina nascosti nel furgoncino utilizzato per il lavoro.

Il giovane, dopo la convalida dell’arresto da parte del gip avvenuta ieri, è stato lasciato in carcere con ordinanza di custodia cautelare. Da quanto si è appreso, i carabinieri hanno fermato il furgone guidato dal22enne lungo la Ss73 bis, all’altezza di Sant’Ippolito. Lo stato di agitazione del conducente, che risulta incensurato, ha fatto scattare il controllo del furgone e in una borsa dietro al sedile è stata trovata la droga che avrebbe potuto fruttargli fino a 100mila euro. A casa, è stata rinvenuta anche un’arma bianca, una katana, detenuta illegalmente e quindi il giovane è stato denunciato anche per questa arma.