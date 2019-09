Droga e furto di una moto, arrestato 36enne nel bergamasco

foto da carabinieri Siena

14 dosi di cocaina e più di duemila euro in contanti occultati nel serbatoio della moto, il cui furto era stato denunciato due settimane prima.

Brembate Sopra, 27 settembre 2019, i Carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro hanno arrestato per ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti un uomo, 36enne cittadino tunisino, che, rimasto coinvolto in un sinistro stradale all’altezza di via Marconi, è stato trovato in possesso di una moto risultata rubata, di diverse dosi di cocaina nonché di un’ingente somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri di Ponte San Pietro, intervenuti a Brembate Sopra all’altezza di via Marconi dove era stato segnalato un sinistro stradale fra un’auto, Kia Sportage guidata da un uomo 52enne del posto, e una moto, Yamaha X-Max guidata da un 36enne originario della Tunisia, nelle operazioni successive alla messa in sicurezza delle persone e dei luoghi, nel corso delle quali la persona poi arrestata era stata trasportata dal personale sanitario sopraggiunto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Ponte San Pietro a causa di una frattura riportata alla gamba sinistra, constatavano che, il motoveicolo coinvolto nell’incidente risultava compendio di furto denunciato circa due settimane prima a Seriate. Nel corso degli ulteriori approfondimenti, i Carabinieri rinvenivano anche 14 dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina occultate nel serbatoio della moto, nonché la somma in denaro contante di 2.250 euro occultata addosso al predetto e ritenuta provento dell’attività illecita, pertanto posta sotto sequestro. Al termine dell’attività, l’uomo è stato tratto in arresto e trattenuto presso il predetto presidio ospedaliero, in attesa della convalida prevista lunedì mattina.