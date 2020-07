Droga e armi, sei arresti nel Barese

L’esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere è stata avviata dai Carabinieri nei confronti di 6 persone accusate di associazione armata finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti, detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’inchiesta “Eclissi”, coordinata dalla Procura di Bari, ha individuato un gruppo criminale per il traffico di droga nel comune di Castellana Grotte.

Nel corso delle indagini i Carabinieri hanno arrestato in flagranza due persone, sequestrato armi, munizioni, 465 grammi di cocaina e hanno trovato un deposito di auto rubate.

L’esecuzione degli arresti ha coinvolto i Carabinieri di Monopoli con il Nucleo cinofili e lo Squadrone eliportato dei Cacciatori di Puglia.