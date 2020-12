Droga: Cc arrestano pusher di 82 anni, con cocaina e pistola

I carabinieri di Porto Sant’Elpidio (Fermo), coordinati dalla Compagnia di Fermo, hanno arrestato in un pensionato di 82 anni, del luogo, dopo che nella sua abitazione sono state trovate 5 dosi di cocaina, per un peso complessivo di quasi 2 grammi, un pistola Beretta cal. 34 con matricola abrasa, 4 proiettili calibro 38, non denunciati all’autorità di pubblica sicurezza e, nascosta nella sua automobile, una mazza da baseball.

Secondo gli investigatori l’anziano pusher avrebbe ceduto cocaina ad una ragazza andata in overdose il giorno prima e soccorsa dai carabinieri e dal 118: trasportata all’ospedale di Fermo si è poi ripresa. La cocaina trovata in casa dell’82enne è compatibile con quella assunta dalla ragazza. L’anziano è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, cessione di terzo di stupefacente, detenzione di un’arma clandestina e di strumenti atti a offendere, omessa denuncia delle munizioni e ricettazione per l’arma clandestina.

Su disposizione del magistrato di turno è stato posto ai domiciliari.