Droga: 216 kg cocaina su nave cargo,condanna 10 anni carcere

Maxi condanna per il marinaio della nave mercantile Adrienne nella quale il primo ottobre 2019 vennero trovati 216 kg di cocaina al porto di Ancona il primo ottobre del 2019: dieci anni di reclusione e 40mila euro di multa inflitti con rito abbreviato dal gup di Ancona Paola Moscaroli a Balag Melvin Bogtong, 38enne mozzo filippino che quel giorno venne arrestato. Il 38enne aveva le chiavi del ripostiglio sigillato con dei bulloni, dove si trovava la droga; sarebbe stato lui a indicarla agli investigatori durante un blitz interforze di Fiamme gialle e Carabinieri coordinato dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Ancona e L’Aquila.

L’ipotesi è che lo stupefacente fosse destinato ad organizzazioni criminali in Abruzzo.

L’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Cutrona, era in video collegamento con il carcere di Montacuto dove è recluso dal giorno dell’arresto. La Procura aveva chiesto per lui il giudizio immediato e sequestrare i cellulari di altri sei membri dell’equipaggio (erano indagati a piede libero) le cui posizioni sono state però stralciate e viaggerebbero verso l’archiviazione. L’avviso di garanzia aveva raggiunto il comandante della nave Adrienne battente bandiera Liberia, un primo ufficiale, un cuoco, un direttore di macchina, un assistente e un marinaio, di nazionalità filippina, ucraina e russa. Anche loro erano indagati per detenzione di sostanza stupefacente in concorso.