Droga: 140 gr cocaina, corriere e staffetta arrestati da Cc

A Pesaro, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Nucleo Operativo della Compagnia di Pesaro, hanno arrestato due 35enni albanesi, disoccupati e dimoranti nella frazione Borgo Massano di Montecalvo in Foglia (Pesaro Urbino), trovati in possesso di complessivi 140 grammi cocaina (130 gr rinvenuti in auto e 10 nell’appartamento). Trovati alcune centinaia di euro provento dell’attività illecita e materiale utile a tagliare e confezionare le dosi. I due sono stati bloccati in prossimità del casello autostradale: uno degli arrestati arrivava dal casello, a bordo di un veicolo; l’altro conduceva un’altra auto che lo precedeva come “staffetta” a protezione del carico di droga trasportato dal complice e verosimilmente appena acquistato. L’operazione è scaturita dalla segnalazione di alcuni residenti della frazione di Montecalvo, che lamentavano l’andirivieni di presumibili tossicodipendenti. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice applicazione della custodia in carcere a Villa Fastiggi.