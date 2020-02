Doveva trovarsi agli arresti domiciliari, ma viene sorpreso a passeggio con delle pasticche

Un cittadino del Bangladesh sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari. Invece era tranquillamente in giro per il Pigneto con delle pasticche di metanfetamina.

In barba alla misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto da settembre scorso, un cittadino del Bangladesh di 39 anni è stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante mentre passeggiava tranquillo in via del Pigneto.

Durante il controllo, poi, l’evaso è stato trovato in possesso di 35 pasticche di metanfetamina comunemente nota come YaBa o “droga della pazzia” e 350 euro in contanti.

Le attività di verifica sono state estese anche nell’abitazione di via Muzio Attendolo dove l’uomo sarebbe dovuto rimanere ai domiciliari: qui, i Carabinieri hanno sequestrato altre 112 pasticche di YaBa e 950 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio del 39enne.

L’uomo è stato nuovamente arrestato con le accuse di evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma questa volta, per lui, si sono spalancate le porte del carcere di Regina Coeli.