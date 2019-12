Doppio schianto tra auto nella notte: feriti a Genova e Carasco

Doppio incidente nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre sulle strade del genovese.

Il primo è avvenuto a Carasco, quando per motivi da accertare due auto si sarebbero scontrate. Una donna è rimasta incastrata tra le lamiere e per liberarla è occorso l’intervento dei Vigili del Fuoco. È stata trasportata in codice rosso e in gravi condizioni all’ospedale di Lavagna.

Il secondo a Genova, in corso Europa, all’altezza di via Filzi, verso le 3 del mattino. Anche qui, per cause ancora da accertarsi, schianto tra due auto, di cui una si è cappottata. Una delle persone coinvolte è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera. La strada è rimasta chiusa al traffico per più di un’ora in direzione centro.