Donne over 40-50 con uomini più giovani, non più un tabù

2 Cougar su 3 scelgono internet per cercare una relazione.

Uno studio degli economisti dell’Università dell’Essex e dell’Università di Vienna ha dimostrato che 1 incontro su 3 nasce online, analizzando oltre 20 anni di materiale dal settore del dating via internet. Ma secondo i due professori di economia, che hanno pubblicato i risultati dello studio con il titolo “The strenght of absent ties: social integration via online dating”, il dato sale al 70% quando si restringe il campo a particolari tipi di coppie. E tra queste vi sono anche le coppie Cougar, ovvero quelle formate da una donna over 40-50 e un uomo più giovane.

Queste nuove coppie, fino a qualche anno fa considerate tabù, rappresentano un fenomeno in crescita anche in Italia. A confermarlo è stato CougarItalia.com, il primo portale nel nostro paese a specializzarsi nel promuovere incontri tra donne più grandi e uomini più giovani. Una scelta di successo, perché è quasi solo grazie all’online che le coppie riescono a formarsi e ad instaurare legami solidi e duraturi, arrivando spesso anche al matrimonio.

Il sito ha voluto lanciare un sondaggio ad un campione di donne cougar di età compresa fra i 36 e i 60 anni, chiedendo loro di specificare il tipo di relazione che hanno e se è nata su internet. I risultati sono sorprendenti. Il 68% delle donne Cougar dichiara di avere effettivamente conosciuto il partner online e tra loro il 44% sta vivendo una relazione stabile ed il 15% si è addirittura sposata. Appena un esiguo 9% del campione dichiara invece di avere solo relazioni occasionali. Questo dimostra che i matrimoni tra persone conosciute online sono più duraturi e solidi, in quanto con internet c’è la possibilità di cercare l’anima gemella tra milioni di persone, non limitandosi alla ristretta cerchia di conoscenti “dal vivo”.

«Chi considerava l’online l’ultimo tentativo per i disperati di trovare l’anima gemella dovrà dunque ricredersi. Complice anche lo stigma sociale che sta via via scomparendo, i siti e le app di dating online sono sempre più diffusi ed utilizzati» conclude il fondatore di CougarItalia.com.

Oltre al guadagno emotivo, si parla di un giro d’affari di 26 miliardi di euro nel campo degli incontri online.