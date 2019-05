Donna travolta in bici da un’auto. In ospedale in codice rosso

Grave incidente questa mattina intorno alle 10 in Piazza Quattro lampioni a Terracina. Una donna di 46 anni a bordo di una bicicletta è stata investita da una Fiat Punto. Violento l’impatto. La signora sulle due ruote è stata sbalzata violentemente a terra e ha riportato un grave trauma facciale. Immediato l’arrivo dell’ ambulanza del 118 che ha stabilizzato le condizioni della donna, rimasta sempre cosciente, e poi operato il trasferimento d’urgenza all’ospedale Fiorini di Terracina. Sul posto gli uomini della polizia locale agli ordini del Comandante Michele Orlando, che hanno effettuato i rilievi. Da una primissima ricostruzione dei fatti che dovrà essere confermata, la donna in sella alla bici stava scendendo in bicicletta da via Porta Romana, diretta verso la stazione quando la Fiat Punto proveniente da via La Neve l’ha urtata.

Una mancata precedenza forse la causa del sinistro. Supposto per gestire la viabilità sempre congestionata nella zona anche la polizia e i carabinieri.