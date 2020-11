Una donna di 42 anni è stata investita da un treno della metropolitana M1 di Milano (Rossa) nella mattinata di venerdì 6 novembre.

Tutto è accaduto nella stazione di De Angeli (in direzione Bisceglie) intorno alle 9.20, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Sono in corso le operazioni di soccorso, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto in codice rosso tre ambulanze e un’automedica, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

La circolazione sull’intera linea metropolitana è stata interrotta e Atm ha attivato i bus sostitutivi. Secondo quanto riferito dall’azienda di trasporti si sarebbe trattato di un tentativo di suicidio.