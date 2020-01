Donna getta acido addosso all’ex 28enne: trovata e fermata a Genova

Aggredito perché voleva porre fine alla relazione intrapresa qualche mese fa, una tragedia che potrebbe portargli conseguenze a vita.

La vittima è un uomo di 28 anni – ora gravissimo in ospedale – che aveva conosciuto con tutta probabilità su un sito di incontri una donna di 44 anni. I due si erano frequentati qualche volta a Milano, poi la scelta di lui di mettere fine alla relazione. Lei però non ha accettato la decisione, e lo ha aggredito prima con dello spray al peperoncino, e poi con una sostanza liquida che secondo gli investigatori potrebbe essere acido (in queste ore è in analisi in laboratorio).

La brutale aggressione è avvenuta nel capoluogo lombardo, in piazza Gae Aulenti, e il 28enne è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli con ustioni di primo grado al volto, di secondo grado al collo, e con forti bruciori a un occhio. Le sue condizioni sono molto serie, e i medici stanno valutando per la miglior soluzione di trattamento.

La 44enne responsabile dell’aggressione è stata rintracciata e identificata a Genova – mentre stava scappando – dai carabinieri, ora è in una caserma del capoluogo ligure in stato di fermo, e potrebbe essere portata a breve un carcere. Disoccupata, avrebbe precedenti specifici per stalking. Il pm le ha contestato lo stalking e anche un reato contemplato dall’entrata in vigore del cosiddetto “Codice Rosso” che condanna gli autori di lesioni personali che provocano la «deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso».