Donna arrestata per aggressione alla polizia fuori da una discoteca di Trieste

Trieste, 16 marzo 2025 – Una donna in stato di ebbrezza è stata arrestata dopo aver aggredito degli agenti di polizia fuori dal locale Streaming Club in via San Cilino, 36, nel quartiere di San Giovanni. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:45 della notte tra venerdì 14 e sabato 15 marzo.

Secondo le ricostruzioni, gli agenti di polizia stavano effettuando controlli di routine e identificando alcune persone quando la donna, visibilmente alterata dall’alcol, si è agitata. Ha iniziato ad insultare verbalmente gli agenti per poi colpire l’auto di servizio.

La donna è stata portata in commissariato, ma ha continuato con il suo comportamento aggressivo, spingendo gli agenti a chiamare i servizi medici di emergenza (118) per aiutarla a calmarsi. È stata formalmente accusata in relazione all’incidente.