Donn dà fuoco a casa ex fidanzato. 52 famiglie sfollate

– Incendio ieri sera in via Sertoli, a Molassana in Valbisagno. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento. I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque squadre e sono state sfollatee circa 52 famiglie per le operazioni di spegnimento. Non ci sono stati feriti. Il fuoco è stato appiccato da una donna di 43 anni, di origini albanesi, che nelle prossime ore sarà denunciata dalla polizia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, la donna avrebbe dato fuoco all’abitazione del suo ex fidanzato per vendetta per la fine della loro relazione. Era stata lei stessa, nel pomeriggio, a dirlo alla madre del compagno: “Me ne vado ma prima gli brucio la casa”. E così ha fatto in serata. Dopo aver appiccato l’incendio, è scappata ma è stata ritrovata poco dopo in una strada vicina in stato confusionale.