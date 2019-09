Donazione organi: prezioso incontro a Priverno

Roberta Durante, un medico del Centro regionale trapianti della Regione Lazio, ha spiegato con cura come è organizzato e come funziona il sistema dei trapianti in Italia, evidenziando che ancora oggi i trapianti sono pochissimi a causa della mancanza di donatori. Dopo di lei, Agnese Casini e Paolo Ruggeri, rispettivamente presidente dell’AIDO provinciale e presidente della Sezione di Sonnino hanno parlato del prezioso lavoro di informazione e sensibilizzazione svolto da questa associazione.

Grazie alla partecipazione della dottoressa Durante e dei volontari AIDO, di cui fa parte anche Marco Caradonna, referente per Priverno, si è voluto tentare di passare dall’informazione alla conoscenza, per poi giungere alla coscienza su un tema per cui l’essere consapevoli è fondamentale per poter fare una scelta.