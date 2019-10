Donatella Tesei è la nuova Presidente dell’Umbria

Con il 57,55% Donatella Tesei si aggiudica la presidenza dell’Umbria. Ecco come sono andati gli altri candidati.

A seguito degli scrutini delle elezioni regionali del 27 ottobre 2019, con il 57,55% dei voti il Presidente della Regione Umbria è Donatella Tesei (liste collegate: Lega Salvini Umbria; Tesei Presidente per l’Umbria; Forza Italia Berlusconi per Tesei; Giorgia Meloni per Tesei; Umbria Civica Tesei Presidente) che nominerà la nuova Giunta regionale ai sensi dello Statuto regionale. Questi i risultati degli altri sette candidati Presidente:

Vincenzo Bianconi (liste collegate: Europa Verde Umbria; Movimento 5 Stelle; Partito Democratico; Bianconi per l’Umbria; Sinistra Civica Verde) 37,48%.

Claudio Ricci (liste collegate: Ricci Presidente; Italia Civica Ricci; Proposta Umbria con Ricci) 2,64%.

Rossano Rubicondi (Partito Comunista) 1,01%.

Emiliano Camuzzi (liste collegate: Partito Comunista Italiano; Potere al popolo) 0,87%.

Martina Carletti (Riconquistare l’Italia) 0,21%.

Antonio Pappalardo (Gilet Arancioni) 0,13%.

Giuseppe Cirillo detto Dr Seduction (Partito delle buone maniere) 0,10%.

Tutti i risultati sono disponibili online all’indirizzo https://elezioni.interno.gov.it/regionali/scrutini/20191027/scrutiniRI100000000000