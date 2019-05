Dona un rene alla fidanzata e la salva. E ora hanno deciso di sposarsi

Il grande cuore di Aldo

Quando ha scoperto di essere affetta da una patologia cronica, Mazvita Geraldine era stata chiara con il suo ragazzo: «Gli ho detto che poteva lasciarmi, non volevo che trascorresse il suo tempo con una persona malata, né gli avrei chiesto di rinunciare ad un rene per me». Ma Aldo aveva progetti e idee differenti. Nel momento in cui Mazvita Geraldine ha capito che i parenti non erano donatori compatibili è stata sull’orlo del suicidio, ma qui è venuto fuori il cuore immenso di Aldo: «Lasciami provare».

Il giovane alatrense si è sottoposto alle analisi e gli esiti sono stati positivi, nonostante il timore che la differenza di etnia avesse un suo peso nella vicenda. Avuto l’ok, da lì a prendere la decisione, per Aldo, è stato pressoché un attimo: «Donare un mio rene è stata la cosa più normale che potessi fare. Davvero, non ci ho pensato un minuto. L’importante è che lei stesse meglio e che potesse avere una qualità della vita migliore. Era la cosa giusta da fare».

Il matrimonio ad agosto

Geraldine ha così capito di avere accanto una persona unica, persino quando lei ha avuto dei dubbi. Un giorno, durante una vacanza in Portogallo per festeggiare il suo compleanno, lei gli ha detto: «E se dovessimo lasciarci?». E lui: «Almeno avrò salvato la tua vita». Il 21 febbraio scorso l’intervento chirurgico all’University Leicester Hospital. Operazione perfettamente riuscita per emtrambi. Geraldine: «Aldo ha salvato la mia vita, voglio trascorrere il resto della mia esistenza con lui».

La storia ha commosso l’Inghilterra e anche una testata storica come il “Mirror” le ha dedicato spazio. Ad agosto prossimo il matrimonio tra Aldo e Geraldine. Auguri, ragazzi! Un gesto straordinario di solidarietà che ha commosso il mondo.