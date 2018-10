Domenico Lucano parla dopo l’arresto di martedì

“Un reato di umanità” così lo definisce il Sindaco di Riace

Davanti al Gip di Locri nell’interrogatorio di garanzia durato circa quatto ore, Domenico Lucano ha riferito che:”Io non ho mai guadagnato, né preso soldi da alcuno. A chi voleva darmeli ho sempre detto di devolverli in beneficenza. A Riace sono stati usati soldi pubblici solo per progetti relativi ai migranti e per alleviare sofferenze, opportunità di lavoro e di integrazione o dare una vita migliore a perseguitati o richiedenti asilo”.

Il Sindaco di Riace è stato arrestato martedì con l’accusa, assieme alla sua compagna, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di irregolarità nell’affidamento di raccolta dei rifiuti.

“Ho deciso di affidare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a due cooperative per liberare le strade di Riace dall’immondizia e, soprattutto, per non fare cadere il servizio nelle mani delle ecomafie”, ha aggiunto Lucano. “Posso affermare di avere preso quella decisione in tutta tranquillità e serenità, a differenza di quanto invece succede in altri comuni. Sono stato arrestato per un reato di umanità”.