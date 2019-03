Domenica spettacolo dei ragazzi del Liceo Artistico

Domenica 31 marzo gli studenti del Liceo Artistico Musicale e Coreutico “Walter Gropius” andranno in scena al Teatro Stabile di Potenza.

Gli studenti del Liceo Artistico Musicale e Coreutico “Walter Gropius” calpesteranno il palcoscenico del Teatro Stabile di Potenza con lo spettacolo “Elements Caron Dimonio”. L’evento era previsto per il scorso 25 gennaio, ma è stato rinviato per neve a domenica 31 marzo alle 18:30. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. La regia e le coreografie della pièce sono state curate dalla professoressa D’Anzi, mentre a presentare sarà la professoressa Mancino. Lo spettacolo vuole essere un riassunto dell’esperienza scolastica, e i protagonisti saranno i quattro elementi: acqua, aria, terra e fuoco, tanto che anche le musiche rimanderanno agli elementi naturali. “Elements” è stato creato con l’obiettivo di portare in scena talenti emergenti lucani, affiancando gli studenti del Liceo a professionisti provenienti da enti lirici, come l’Accademia nazionale di Danza, il San Carlo di Napoli e il Teatro dell’Opera di Roma.

Lo spettacolo è un lavoro partecipato da tutti. Dall’idea della professoressa Caporusso di tradurre in inglese alcuni brani della Commedia dantesca, il progetto si è evoluto con la creazione di versioni rap della Divina opera. È nato poi un lavoro di squadra che mette insieme italiano, inglese, arti figurative, matematica, tecnologie musicali, danza, pianoforte, indirizzo audiovisivo e multimediale e progettazione di design del tessuto.