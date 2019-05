DOMANI LIVE AL MARE CULTURALE URBANO DI MILANO all’interno della rassegna Big Up!

DAVIDE FERRARIO: domani alle 21.30 live al mare culturale urbano di Milano (Via Giuseppe Gabetti, 15) all’interno della rassegna “Big Up!”

Dopo una carriera passata sui palchi di tutta Italia a fianco di grandi artisti, da Franco Battiato a Max Pezzali, Davide Ferrario è stato notato lo scorso anno dall’etichetta di San Francisco Manjumasi per la sua originalità e per la cura delle sue produzioni proponendogli di cominciare un percorso insieme, divenuta realtà: è uscito su tutte le piattaforme streaming e in digital download “LULLABIES” (Manjumasi), l’EP di debutto di Davide Ferrario.

“LULLABIES” segna l’inizio del suo nuovo percorso artistico che si spinge verso una deep house fatta di raffinatezze tecniche e ricami elettronici. Il sound ipnotico e melodico tipico del genere musicale incontrano lo stile del producer, sempre attento alla ricerca di nuovi suoni e immaginari musicali.

«Da anni i miei ascolti sono prevalentemente elettronici ma non avevo mai avuto il coraggio di cimentarmi per davvero in questo genere – racconta Davide Ferrario – Quando ho iniziato a scrivere questo tipo di musica non avevo la minima idea di che fine avrebbe fatto. Di certo non mi aspettavo che nel giro di pochi mesi avrebbe visto la luce come progetto discografico. Quindi ho seguito il mio istinto, sono andato a ruota libera e ciò che è avvenuto, inconsapevolmente, è una sintesi di molte delle cose che mi sono sempre piaciute».

Davide Ferrario inizia presto la sua carriera, lavorando con Franco Battiato come musicista per più di dodici anni in studio e dal vivo. Nel 2007 partecipa al Festival di Sanremo (sezione Giovani) con il brano “Non Piangere” insieme alla band FSC. Dal 2013 ad oggi è direttore musicale, produttore, programmatore, chitarrista, tastierista e corista di Max Pezzali, accompagnandolo inoltre nel 2016 a The Voice Of Italy nelle vesti di vocal coach. Nel 2018 è direttore musicale, chitarrista e tastierista del tour Max Nek Renga, vincitore del premio Wind Music Awards. È titolare dello studio di registrazione “Frigo Studio” di Milano. Il suo ultimo mix “Santa House Is Coming To Town” ha raggiunto la 57a posizione della classifica internazionale di mixcloud.