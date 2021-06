Domani apre al traffico il nuovo ponte del Lagaccio

Riapre al traffico domani, sabato 12 giugno alle 9, dopo quasi tre anni di chiusura, il ponte Don Acciai, meglio noto come il ponte del Lagaccio, che collega i popolosi quartieri genovesi di Oregina e San Teodoro. Tornerà regolare anche la circolazione dei bus Amt.

La riapertura, più volte rimandata, era programmata a fine marzo ci sono state non poche complicazioni. Il ponte è chiuso dal 3 settembre 2018 quando, pochi giorni dopo il crollo del viadotto Morandi: sulla base di alcuni problemi strutturali e forse anche per una rinnovata attenzione per le strutture in calcestruzzo della città, il Comune di Genova aveva deciso di sbarrare l’accesso. I lavori erano stati consegnati, dopo un bando di gara più volte rinviato, nell’ottobre del 2019 ma erano iniziati solo nel giugno 2020. A causa delle condizioni del terreno sottostante il ponte, in gran parte terreno di riporto poco stabile, l’azienda incaricata, insieme ai tecnici del Comune, ha valutato la necessità di pianificare una diversa progettazione in corso d’opera e costruire una complessa opera di fondazione. Le due vecchie pile in calcestruzzo sono state demolite e sostituite da una sola struttura ad arco, in acciaio. Nei giorni scorsi gli operai hanno completato le opere di asfaltatura, i marciapiedi e l’illuminazione.