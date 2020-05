Domani 22 Maggio giornata mondiale della biodiversità

La Natura garanzia per la salute dell’uomo e del pianeta

La Giornata mondiale della Biodiversità, proclamata nel 2000 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e le tante altre occasioni che celebrano l’ambiente e la natura – ad esempio la Giornata mondiale delle Api appena trascorsa – sono importanti tappe di un percorso teso a promuovere un nuovo modello culturale, a colmare una distanza determinata da scelte sbagliate, o talvolta, solo percepita.

È ormai difficile immaginare che vi siano individui, enti o amministrazioni che non abbiano contezza di quanto necessario ed urgente sia recuperare il legame che inscindibilmente unisce Uomo e Natura, se l’intento è quello di rinnovare un patto per il futuro. Tuttavia non sembra essere ancora così scontato per tutti.

La minaccia Covid 19 ha inoltre generato molte riflessioni ed il WWF ha individuato nella distruzione di natura una causa determinante per la diffusione di malattie infettive, per ulteriori chiarificazioni vi riinviamo al link sottostante: