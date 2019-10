Documenti falsi per fingersi maggiorenni ed entrare in discoteca a Santa Margherita Ligure

Tre studenti, di cui due ragazze, una 18enne e una minorenne, abitanti a Milano, e un 17enne abitante in provincia di Livorno hanno realizzato due carte di identità per attestare la maggiore età in modo da entrare in una nota discoteca di Santa Margherita Ligure e consumare bevande alcoliche, esibendo i documenti al personale addetto alla sicurezza interna e alla somministrazione delle bevande.

L’altra sera i tre sono stati sottoposti a controllo da parte dei carabinieri della locale stazione e ieri mattina i militari, a conclusione di scrupolosi accertamenti, li hanno denunciati per possesso di documenti di identificazione falsi.