Dl sicurezza, nuovo vertice: ‘Obiettivi condivisi’

Terza riunione, oggi al Viminale, fra il ministro degli Interni Lamorgese e gli esponenti della maggioranza sulle modifiche da apportare ai decreti sicurezza. Il viceministro Mauri parla di un incontro “molto positivo”, nel quale c’è stata “condivisione su obiettivi e strumenti da usare” e “si è sancito in modo definitivo che c’è la volontà di tutte le forze di maggioranza di andare ben oltre i rilievi espressi dal capo dello Stato sui dl Salvini, intervenendo in profondità per azzerare gli effetti negativi che hanno determinato”. Un nuovo confronto è in programma giovedì 9 luglio.